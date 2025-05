Botafogo confirma lesões e Barboza, Savarino e Matheus Martins são desfalques contra o Bahia

O Botafogo terá importantes desfalques para o duelo com o Bahia, neste sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou nesta sexta-feira que o zagueiro Alexander Barboza e os atacantes Jefferson Savarino e Matheus Martins não viajaram com a delegação para Salvador.

Barboza apresentou um problema no pé esquerdo, enquanto Savarino sofreu uma contusão na coxa direita. Já o atacante Matheus Martins foi diagnosticado com um desconforto muscular que se revelou uma lesão na coxa esquerda.

Savarino e Barboza se lesionaram durante a goleada por 4 a 0 sobre o Capital, no meio de semana, pela terceira fase da Copa do Brasil. O clube, no entanto, optou por não divulgar o prazo de recuperação dos jogadores.