Fórmula 1 renova contrato do GP de Miami até 2041 e bate recorde no calendário

Tom Garfinkel, sócio-gerente da etapa de Miami, também celebrou a renovação. "Esse compromisso de longo prazo nos permite continuar inovando, investindo na experiência dos fãs e aprofundando nosso impacto em todo o sul da Flórida", declarou.

A edição de 2025 do GP de Miami, que acontece neste fim de semana, já movimenta os bastidores e terá sua corrida principal marcada para o domingo. A última prova realizada no local, em 2024, marcou a primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1. Max Verstappen venceu as edições anteriores, em 2022 e 2023.

A etapa de Miami se junta a outras duas provas realizadas em solo norte-americano: o GP dos Estados Unidos, no Texas, e o GP de Las Vegas, em Nevada, refletindo a estratégia de fortalecimento da presença da Fórmula 1 na América do Norte.

Além da extensão do GP de Miami, a Fórmula 1 também anunciou recentemente a renovação do contrato com o Grande Prêmio do México até 2028, mantendo o Autódromo Hermanos Rodríguez no calendário por pelo menos mais quatro temporadas.