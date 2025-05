“Fizemos uma temporada muito consistente e merecemos muito estar nesta decisão. A força do nosso grupo fez a diferença. Conseguimos nos ajustar durante os jogos, sair das dificuldades, fazer trocas de peças que nos permitem continuar rodando de forma natural. Foram cinco títulos, estivemos em quase todas as finais, com exceção da Copa Brasil. Nosso time é acostumado a lidar com momentos de pressão, de decisão. Vamos com tudo” completou Douglas depois do primeiro treino no Ibirapuera, hoje.

O técnico Filipe Ferraz, do Sada Cruzeiro, também destacou o peso da decisão. O Vôlei Renata teve a terceira melhor campanha da fase classificatória, mas cresceu na etapa decisiva, quando eliminou Joinville e Suzano.

“Esquecemos qualquer favoritismo agora. As duas melhores equipes chegaram. Vai ser um confronto bem interessante, um duelo de gigantes”, disse Filipe, que vai em busca de seu 10º título de Superliga, considerando os períodos como atleta e treinador.

