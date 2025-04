Abel se diz contente com elenco, mas DM do Palmeiras tem trabalho para deixar o grupo 100% disponível

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela estreia da fase de grupos da Libertadores. A partida, que foi decidida nos acréscimos após gol de Richard Ríos, também contou com tentos de Estêvão e Piquerez pelo lado do Verdão. Pratell e Távora fizeram para os peruanos, no Estádio Nacional do Peru.

Após o duelo, o técnico Abel Ferreira abordou o assunto sobre seu elenco. O treinador declarou-se contente, mas apontou que ainda não pode entregar tudo que pode pois não tem todo o plantel à disposição. Nas palavras do português, apenas 70%. O tema foi abordado na resposta do treinador sobre o que falta ao clube para melhorar na sequência da temporada.

"Primeiro, precisa igualar a atitude competitiva do Sporting Cristal, que dividiu cada bola. Vocês viram como dividia a bola? Primeiro falta isso, subir os nossos níveis de agressividade e de competitividade. E depois é esperar, juntar a criatividade que os nossos jogadores têm dentro daquilo que é a estrutura coletiva que nós escolhemos para cada jogo. Falta um pouquinho disso. Ter a nossa equipe, o nosso elenco todo disponível, olharmos as nossas dinâmicas de ataque, de defesa, bloquear as transições ao adversário, escolher bem as rotas de ataque, escolher bem quando conduzir, escolher bem quando cruzar, escolher bem quando driblar, escolher bem quando arrematar ao gol, falta isso. Por isso falei e volto a falar, muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e Departamento Médico para ter a nossa equipe, não a 70%, mas a 100%, mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso, ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência, disse.