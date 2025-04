Acesso negado? Números mostram Corinthians atrás de rivais no continente

A recente eliminação na pré-Libertadores e a derrota na estreia da Sul-Americana reviveram a antiga declaração do "acesso negado" feita por Fabio Sormani. Há alguns anos, o jornalista disparou que o Corinthians não passaria pela "catraca" da Conmebol por ter menos tradição continental. Mas a provocação tem base?

O UOL foi atrás dos números do clube do Parque São Jorge e dos outros três grandes de São Paulo em competições sul-americanas. Os dados mostram que, na ponta do lápis, o Alvinegro paulista fica atrás de seus rivais quando o recorte é torneios da Conmebol.

Catraca da Conmebol

O Corinthians é o que tem menos títulos sul-americanos, com dois troféus —tendo saído da seca em 2012. O líder no estado é o São Paulo, com nove, enquanto Palmeiras e Santos ostentam cinco cada um. Os três são tri da Libertadores.