Grêmio terá argentino preso por racismo contra Grafite em comissão técnica

O Grêmio anunciou a contratação de Gustavo Quinteros como técnico para a temporada de 2025, e um dos três auxiliares do novo comandante é um personagem que ganhou fama no Brasil há quase 20 anos.

Lembra dele?

Leandro Desábato, primo de Quinteros, será assistente do clube gaúcho. Ele formará a comissão técnica ao lado dos também auxiliares Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros e do preparador físico Hugo Roldán.

O ex-zagueiro do Quilmes ganhou os holofotes no dia 13 de abril de 2005, quando foi preso por cometer racismo contra o então atacante Grafite, do São Paulo. O duelo entre as equipes, válido pela Libertadores daquele ano, ocorreu no Morumbis e acabou em 3 a 1 para os brasileiros.