Rodrygo rompe silêncio após rumores de saída do Real Madrid: 'Parem de criar coisas'

Rodrygo não entra em campo desde que foi substituído no intervalo da final da Copa do Rei, contra o Barcelona. A ausência em outras partidas decisivas, como o clássico com o arquirrival no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, ajudou a alimentar especulações sobre o seu futuro. Na terça, ele deixou o treino mais cedo, ampliando ainda mais os rumores sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

No mesmo dia, o jornal espanhol Marca afirmou que o jogador não desejava permanecer na equipe merengue para a próxima temporada. O veículo citou um possível isolamento de Rodrygo dentro do elenco do time espanhol. O jornal menciona que o jogador estaria insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas com o técnico italiano. Por isso, o atacante estaria disposto a deixar o clube, mesmo com a saída de Ancelotti, que irá assumir a seleção brasileira.