"Faltou um pouco de sorte", disse Vojvoda sobre empate do Fortaleza pela Libertadores

"Eu acho que foi uma partida muito equilibrada no primeiro tempo, com os times disputando muito a posse da bola. Além disso, tivemos uma grande chance com o Breno Lopes. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que controlamos bem o jogo, tomando o campo adversário e criando umas quatro ou cinco chances muito claras. Nelas faltou um pouco de sorte também, esse aspecto também conta" analisou o treinador argentino.

Quando perguntado sobre o próximo confronto, contra o Racing (ARG), pela sexta e última rodada da fase de grupos,Vojvoda não comentou sobre o adversário e voltou a repetir qualidades do Fortaleza na partida desta terça-feira.

"Criamos chances de gol, isso é o importante. Faltou essa criatividade no primeiro tempo e essa intensidade. Enfrentamos um bom adversário e, mesmo assim, no segundo tempo, geramos boas jogadas e criamos chances de gol. Em uma noite de Libertadores, é difícil criar muitas chances e nós criamos", completou.