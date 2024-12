Mercado: indefinição no Flamengo, novela Paulinho e Artur Jorge de saída

Paulinho está cada vez mais perto de tornar-se jogador do Palmeiras Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Novela Paulinho. A negociação entre Palmeiras e Atlético-MG com Paulinho no centro ainda não foi concluída. Mas falta pouco. A colunista Alicia Klein apurou que, fisicamente, todos os atletas envolvidos na transação — incluindo Gabriel Menino e Patrick — foram aprovados pelos departamentos médicos dos clubes de destino. Paulinho se recupera de lesão e deve retornar aos gramados em março.

Luiz Gustavo por mais um ano. O São Paulo tem negociações avançadas para renovar com o volante Luiz Gustavo para a temporada 2025. O Tricolor já tem aval do volante para permanecer no clube no ano que vem. O "fico" foi um pedido pessoal do presidente Julio Casares.

Artur Jorge e Botafogo não chegaram a um consenso no fim do ano Imagem: Mahmud HAMS / AFP

Artur Jorge mais longe do Botafogo. Uma espécie de guerra fria deve tirar o técnico campeão brasileiro e da Libertadores do Botafogo. A caminho do Al-Rayyan, do Qatar, Artur Jorge acredita que merecia ter o contrato valorizado após um "ano perfeito", mas não recebeu uma resposta do Glorioso. Técnico e clube travam uma disputa de narrativa nos bastidores. Segundo apurou André Hernan, o português alega que esperou uma resposta da diretoria carioca até os últimos dias após ser alvo de procuras no mercado.

Saída no Corinthians. A atacante Jheniffer se despediu do Corinthians. A jogadora decidiu não renovar o contrato com o Timão e deve anunciar seu próximo clube em breve. Na mensagem de despedida, a atleta se declarou ao alvinegro e se disse honrada de ter defendido o time do coração. "Representar o time do coração, vestindo essa camisa tão pesada e cheia de história, foi uma das maiores honras da minha vida", escreveu.