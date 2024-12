Rincón recebe proposta da MLS, mas prioriza permanência no Santos

Internamente, o Santos valoriza o papel de Rincón no elenco do Peixe. O clube entende que o perfil de liderança ajuda no dia a dia, mas que ele terá uma concorrência ainda maior para 2025. O alvinegro encaminhou a contratação de Giuliano Galoppo (São Paulo) e negocia as chegadas de Thiago Maia (Inter) e Lucas Evangelista (Bragantino).

A intenção do Santos é reformular o meio-campo e, por conta disso, o venezuelano ainda tem futuro incerto. O contrato de Rincón com o Peixe vai até o final de 2026.