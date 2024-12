Alvo do Palmeiras, Matheus Pereira fez 2024 dos sonhos e quase foi algoz

Alvo do Palmeiras para 2025, Matheus Pereira viveu não só um 2024 de consolidação no futebol brasileiro, como também viu o ano ser o melhor da sua carreira, ainda que sem títulos.

Como foi o 2024 do meia

Matheus Pereira participou de 59 dos 64 jogos do Cruzeiro no ano. Atrapalhado por lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo em 2023, o meio-campista se viu longe do Departamento Médico em 2024 e atuou em 92% das partidas.

O ano foi o primeiro completo do meio-campista no Brasil. Ele foi comprado pelo Cruzeiro junto ao Al Wahda (EAU) após período de empréstimo. Antes, nunca havia jogado no próprio país, uma vez que se formou como jogador no Sporting (POR).