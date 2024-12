Vasco negocia a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, do Cruzeiro

O Vasco tem conversas em andamento pela contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, até o fim do ano.

O Cruzmaltino busca reforçar o setor defensivo para 2025 e vê em Oliveira uma boa oportunidade de mercado. O defensor não deve permanecer no futebol asiático e tampouco ser aproveitado pelo Cruzeiro para a próxima temporada.

No meio do ano, o Vasco chegou a tentar a contratação do zagueiro, que na época estava emprestado ao Real Valladolid, da Espanha.