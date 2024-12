Vitor Roque é protagonista, mas Betis 'no limite' pode ajudar Palmeiras

A saída do atacante é tratada como improvável, mas o limite salarial do Betis pode viabilizar o negócio. De acordo com o Sport, o time de Sevilha deseja se reforçar nesta janela de transferências e para isso precisará se desfazer de alguns atletas.

Classificação e jogos La Liga

A contratação é improvável, porque Vitor Roque é titular no Betis e uma peça importante para [o técnico] Manuel Pellegrini neste início de temporada. Foi uma aposta da equipe e eles querem mantê-la, embora também seja verdade que a equipe está no máximo do limite salarial e deseja se reforçar no mercado de janeiro, portanto, deverá ter saídas. Trecho Sport, da Espanha

Vitor chegou ao futebol espanhol em julho de 2023, mas não emplacou no Barcelona. O atacante, revelado pelo Cruzeiro e destaque do Athletico, custou 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões na época) ao clube blaugrana. O brasileiro tem contrato com o Barça até 2031.

Ele admitiu, inclusive, que cogitou retornar ao Brasil após o início ruim no futebol europeu. Foram apenas 16 jogos e dois gols em sua passagem pelo Barça.

Pensei em voltar ao Brasil e poder ficar tranquilo, porque às vezes é tudo muito difícil. Eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe [Barcelona] do jeito que eu queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria e isso me serviu de aprendizado. Vitor Roque, à ESPN

O jogador, então, acabou emprestado ao Betis e teve reencontro com o Barça em dezembro. Ele sofreu o pênalti que culminou no primeiro gol, e a partida pelo Campeonato Espanhol terminou empatada em 2 a 2.