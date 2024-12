Vitor Roque desabafa, cita Vini Jr. e cogitou volta ao Brasil: 'estava sob pressão'

Com mais minutos em campo desde a chegada ao Betis, Vitor Roque tenta dar a volta por cima após uma passagem complicada pelo Barcelona. O atacante afirmou que estava pressionado no clube blaugrana e cogitou retornar ao futebol brasileiro. Ele ainda citou Vinicius Jr, do Real Madrid, como um exemplo de superação.

"Cheguei muito feliz ao Barcelona por realizar um sonho de infância, que sempre foi estar lá, viver aqueles momentos na Champions League, vestir aquela camisa. Eu estava ansioso para fazer as coisas saírem bem. Passei por um momento muito difícil no Barcelona. Quando você não está feliz e não tem confiança, as coisas não vão bem", disse Vitor Roque, à ESPN.

"Eu estava sob pressão por causa do preço que foi pago por mim, e eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe do jeito que eu queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria... E isso me serviu de aprendizado", completou