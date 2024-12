Vítor Roque no Brasil? Centroavante do Betis não sai da Espanha agora

A ideia de que Vítor Roque poderia ser reforço, mais um na lista de contratações do Palmeiras, ou opção para qualquer outro clube brasileiro, desfaz-se pelos números do atacante do Betis.

É o vice-artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol, o Betis briga na faixa de classificação para a próxima Liga Europa, emprestado pelo Barcelona, não parece haver motivo para negociá-lo neste momento com o Brasil.

Também não há para Andreas Pereira, tirando sua vontade de retornar para disputar títulos.