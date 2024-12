São Paulo conta com apoio de patrocinador master por reforço de peso

O São Paulo causou estranheza no mercado ao falar em nomes com Oscar para reforçar o time em 2025, mas a explicação está na camisa do clube: a Superbet, patrocinadora máster.

O que aconteceu

O Tricolor tem aval da patrocinadora para contratar um jogador de renome para a próxima temporada. A casa de apostas bancaria a contratação, assim como fez com Thiago Silva no Fluminense, que posteriormente se tornou embaixador da marca.

No entanto, a empresa só aceita ajudar o São Paulo no negócio se o reforço for com uma 'estrela'. A marca visa o impacto midiático com o investimento no jogador.