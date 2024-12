Mercado: Ligação de Memphis para Pogba, e Palmeiras mira dupla como plano B

São Paulo mostra interesse em Esteves, ex-Palmeiras hoje no Vitória. O Tricolor paulista procurou o estafe do atleta, mas ouviu que não foi o primeiro a procurar o lateral esquerdo de 24 anos que foi revelado no rival alviverde. A posição é a prioridade do time para 2025.

Palmeiras não cogita vender Ríos até o Super Mundial. O técnico Abel Ferreira quer manter o meia colombiano para a disputa do torneio da Fifa. Depois do torneio, ele deve ser negociado para bancar as contratações milionárias do clube para 2025.