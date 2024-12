São Paulo sonda situação de Esteves, do Vitória, mas vê lateral valorizado

O interesse do Leão em Wellington Rato e Luan pode ajudar no negócio, mas o clube baiano não se anima com troca sem compensação financeira. O interesse de Thiago Carpini em contar com a dupla, porém, pode ajudar no negócio.

A lateral esquerda é a prioridade máxima do São Paulo para a temporada 2025. O Tricolor tem Wendell como grande alvo e o negócio está bastante avançado. O acerto com o atleta do Porto, porém, não exclui necessariamente o interesse em Esteves.

Revelado pelo Palmeiras, o lateral tem 24 e passagens por Colorado Rapids (EUA), Fortaleza e Atlético-GO. Ele chegou ao Vitória nesta temporada e tem contrato somente até o final de 2025.