Palmeiras não cogita negociar Ríos e quer mantê-lo até o Super Mundial

O Palmeiras quer manter Richard Ríos em seu elenco mesmo com a possível contratação de Andreas Pereira, que joga na mesma posição do colombiano.

O que aconteceu

Abel Ferreira quer manter Ríos no elenco, e colombiano só deverá ser negociado após o Super Mundial. O clube irá vender jogadores para bancar as contratações milionárias de Facundo Torres, Paulinho e talvez Andreas, mas a ideia é que elas aconteçam apenas após o Mundial disputado no meio da temporada.

Contratação de Andreas Pereira não depende de Richard Ríos. Como informou André Hernan, colunista do UOL, o Palmeiras tenta fechar a contratação de Andreas em uma compra direta, sem envolver jogadores como fez no acordo por Paulinho. O Palmeiras gostaria de contar com os dois atletas no elenco, ainda mais pelo número de jogos de 2025.