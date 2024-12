Dinei experimentou maconha aos 13 anos em viagem com a Gaviões: 'Terrível'

Como não havia antidoping na base, Dinei repetiu algumas vezes a experiência. "Naquela época era uma diversão, você era criança, moleque, sabe? Eu queria estar no meio da torcida, queria estar... Mas tenho que falar uma real. Nem todos usam droga na torcida organizada, 90% ou mais são tudo de boa. Tinha uns loucos lá, eu, tinha alguns loucos lá que fumavam maconha... Mas já fumei muita maconha quando eu ia assistir a jogos."

Neto é 13: a revelação que Dinei jogaria no profissional

Que corintiano não sonhou em sair da arquibancada e entrar em campo para ajudar o time a ser campeão? Dinei, literalmente, realizou o sonho de mais de 30 milhões de loucos. E, melhor, quem, em 1990, lhe avisou da transição sonhada foi Neto, então o craque do time e o seu grande ídolo.

"Em 1990, eu já estava bem, né? Estava fazendo gol pra caramba nos juniores do Corinthians. Dez dias antes da minha estreia como titular contra o Santos, nós jogamos contra o Vasco ou Bragantino, não lembro, e eu estava na arquibancada assistindo ao jogo com a Gaviões. Uma semana antes do jogo contra o Santos eu estava gritando o nome dos jogadores com a Gaviões", destaca Dinei, que ainda não sabia que seria o herói do clássico da semana seguinte.

"Teve um treino do reserva do profissional contra os titulares dos juniores. Aí eu estava vendo meus ídolos. O Neto era o maior ídolo que tinha na época. O Neto, o Ronaldo. O Neto estava bem pra caramba. Então tinha ele como ídolo. Treinei bem. Acabou o treino, tô indo embora. Do nada, aparece o louco do Neto. O Neto mesmo. Adoro o Neto. O Neto é 13. Nós, corintianos, somos loucos. Você é louco, eu sou louco. Nós somos loucos. Isso aqui faz a gente ficar louco", afirmou Dinei.