Santos sofre empate do Bahia no fim e deixa Caixinha 'na corda bamba'

Santos e Bahia empataram em 2 a 2 hoje, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

O Tricolor abriu o placar com o Erick no primeiro tempo e o Peixe buscou a virada com Thaciano e Diego Pituca na etapa final. Entretando Luciano Juba marcou no fim da partida e decretou o empate.

Cada time dominou um tempo. O Bahia foi melhor na etapa inicial, mas o Santos se impôs na segunda metade.