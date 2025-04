Ex-goleiro Marcos contesta pênalti que deu vitória ao Palmeiras: "É constrangedor"

Neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo no torneio. Após a partida, Marcos, ídolo e ex-goleiro do Verdão, discordou da decisão da arbitragem, que marcou um pênalti polêmico nos acréscimos, criticou a CBF e afirmou que a situação foi constrangedora.

"Estou em uma fase da minha vida que prefiro perder ou empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor, do fundo do meu coração. Vocês podem ficar p.... comigo, falar 'Marcão, você é contra o Palmeiras'. Sou contra p.... nenhuma. Não pode. Os jogadores, de dentro do campo, têm que cavar, mas tem tecnologia. CBF, deixa o juiz olhar o VAR para ver que não foi pênalti. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira. Nem sei o que falar, fiquei p..., é constrangedor um pênalti desse", declarou o ex-atleta por meio de seu Instagram.