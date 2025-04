Santos cede empate ao Bahia no fim pelo Brasileirão e é vaiado na Vila Belmiro

O Santos segue sem vencer no no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe levou um gol no fim e ficou no empate de 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do torneio. Thaciano e Pituca fizeram para os mandantes, enquanto Erick e Luciano Juba empataram. Após o apito final, os torcedores vaiaram o time paulista.

Com o resultado, o técnico Pedro Caixinha vê a pressão aumentar. O Alvinegro Praiano está na 16ª colocação, com somente um ponto. O Tricolor está 13º, com dois.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).