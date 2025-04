Thaciano vê primeiro tempo ruim do Santos e lamenta vacilo no fim em empate com Bahia

O Santos ficou apenas no empate de 2 a 2 com o Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols, o meia Thaciano admitiu a má atuação do Peixe no primeiro tempo e lamentou o erro coletivo no fim.

"A gente fez um primeiro abaixo. No segundo conseguimos ser o Santos que o Caixinha pede. Fizemos o mais difícil, que era buscar o empate, mas em um erro coletivo tomamos o empate. É descansar, trabalhar e domingo já tem mais um jogo. É importante vencer", disse ao SporTV.

Thaciano começou o jogo no banco e entrou no intervalo. Ele precisou de apenas quatro minutos em campo para estufar as redes.