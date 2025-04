Vice do Sport fala em 'capítulo negro' e pede árbitros gringos após pênalti

Falcão pediu a importação de árbitros para o Campeonato Brasileiro. O dirigente citou a vinda de técnicos estrangeiros e reconheceu as medidas tomadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF.

O presidente Ednaldo tem tentado mudar a arbitragem, fez mudanças profundas na gestão da arbitragem brasileiro, é um homem com boas intenções, mas não se consegue árbitros de qualidade. O Brasil importa treinador, jogador e está na hora de importar árbitro também. A arbitragem aqui hoje não está no nível do Campeonato Brasileiro. Temos uma das principais ligas do mundo, das mais competitivas. Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do Sport

Pênalti polêmico

O pênalti reclamado por Guilherme Falcão aconteceu no fim do jogo. Sport e Palmeiras empatavam por 1 a 1 até aquele momento.

Raphael Veiga caiu na área após toque de Matheus Alexandre. O jogador do Sport tocou na bola primeiro e depois atingiu a perna do palmeirense.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou a infração em campo. O VAR não recomendou a revisão.