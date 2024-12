Palmeiras: Além da qualidade, Andreas já tem carinho da torcida, diz Alicia

A possível contratação de Andreas Pereira pelo Palmeiras já tem a aprovação dos torcedores, disse Alicia Klein, no UOL News, nesta sexta (20).

A colunista apontou que há palmeirenses que chamam o meio-campista de "ídolo" por conta do lance que marcou a passagem do atleta pelo Flamengo - uma falha na final da Libertadores de 2021, justamente contra o Palmeiras.