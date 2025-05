Chelsea derrota o Manchester United no sufoco e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

O susto deixou o time do técnico Enzo Maresca mais ligado no jogo. Apesar das atuações apagadas de Palmer e de Pedro Neto, o Chelsea recuperou o controle do duelo e, aos 23 minutos, Reece James carimbou a trave direita de Onana. O lado azul pressionou no campo de ataque, mas não chegou a levar perigo real, enquanto o United sofria para encaixar o contra-ataque. Aos 45 minutos, Palmer acertou o único chute no alvo da primeira etapa, mas o goleiro do United espalmou.

Depois de levar pressão na etapa inicial, o Manchester United resolveu se arriscar mais na volta do intervalo, mas falhou na pontaria em tentativas de Mount e Bruno Fernandes. Confiante em um bom resultado diante da falta de criatividade dos donos da casa, o técnico Rúben Amorim sacou Casemiro e Mount acionou Ugarte e Garnacho em busca de mais ofensividade.

Em sua primeira participação no jogo, porém, aos 25 minutos, Garnacho falhou na marcação de Reece James e deixou o lateral com espaço para cruzar na pequena área, na cabeça de Cucurella, que mandou cruzado, sem chance para Onana, inaugurando o placar para o Chelsea.

Em desvantagem, o Manchester United partiu em busca do empate nos minutos finais. Diallo e Maguire, enfim, chutaram na direção certa e exigiram as primeiras intervenções de Robert Sánchez no confronto. Sem se arriscar, o Chelsea controlou a bola à espera do fim da partida e deixou o gramado mais próximo da classificação à Liga dos Campeões.

ASTON VILLA EMBALADO

Na abertura desta 37ª rodada, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 0, no Villa Park, embalou a terceira vitória seguida no Inglês e pressionou os concorrentes na briga pela classificação à principal liga europeia. Depois de alcançar as quartas de final deste ano no torneio continental - caiu diante do PSG -, o time do técnico Unai Emery chegou aos 66 pontos, entrou no Top 5 e embolou a disputa.