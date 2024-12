MPRJ denuncia conselheiro do Fla por homofobia contra o presidente eleito

De acordo com a denúncia, em 08 de outubro de 2024, Peruano proferiu mensagens injuriosas, ameaçadoras, homofóbicas, preconceituosas e discriminatórias a respeito de Luiz Eduardo, todas compartilhadas por mensagens de áudio por aplicativo e em redes sociais, destinadas a um grupo de dirigentes do Clube. Tais práticas ofenderam a dignidade da vítima, em razão de sua suposta orientação sexual, com ampla repercussão na imprensa Trecho da nota do MPRJ

Segundo o MPRJ, a Promotoria indica a necessidade de continuar as investigações. A ideia é apurar outras manifestações homofóbicas, praticadas pelo mesmo acusado, e houve o pedido à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para que dê prosseguimento às diligências investigatórias, com a instauração de novo inquérito policial.