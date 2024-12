João Paulo vence 1ª eleição no Botafogo após Era SAF: 'Responsablidade'

Vinicius Assumpção, que encabeçou a chapa "Orgulho Alvinegro", teve 399 votos. O pleito contou apenas com duas candidaturas. A eleição ainda teve 10 votos nulos e cinco brancos.

Esta eleição do Glorioso teve uma curiosidade. João Paulo teve o apoio de Durcesio Mello e foi o candidato da situação, mesmo tendo como oponente o então vice-presidente de Durcesio. O caso foi fruto de uma ruptura de ideias no decorrer do mandato.

João Paulo é empresário e membro da tradicional família Magalhães Lins — filho do ex-banqueiro José Luiz Magalhães Lins, que durante anos comandou o Banco Nacional, e de Nininha Nabuco, descendente de Joaquim Nabuco. Ele é figura célebre no futebol carioca nos últimos anos: esteve à frente da administração do Boavista, de Saquarema, e se afastou para avançar com a candidatura no Botafogo.

O Boavista, em 2004, passou a ser gerido por ele e seu irmão José Luca, que morreu em 2012, vítima de um câncer. Em 2007, o Boavista alcançou a primeira divisão estadual.

João Paulo assume o clube associativo, que tem cadeira no Conselho de Administração da SAF — o Botafogo tem 10% e John Textor é dono dos outros 90%.

Textor comemora

John Textor, dono da SAF do Alvinegro, celebrou a vitória de João Paulo em uma publicação nas redes sociais. "Agora integra uma orgulhosa e gloriosa liderança... O passado, o presente e o futuro do nosso amado Botafogo. Sei que estás à altura do desafio. Vamos continuar perseguindo títulos juntos".