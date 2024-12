Corinthians: 6 jogadores valem mais que elenco inteiro de rival na Liberta

O Corinthians vai enfrentar o Universidad Central (VEN) na segunda fase preliminar da Libertadores. A disparidade financeira pode ser um fator importante no confronto. Ao todo, seis jogadores do atual elenco do Timão valem mais que o time inteiro do rival.

Abismo financeiro

O elenco inteiro do Universidad Central vale 5,58 milhões de euros (R$ 35,3 milhões). Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada em transferências e valores de mercado.

Garro, Yuri Alberto, Memphis, Hugo Souza, Breno Bidon e Talles Magno valem, individualmente, mais que o elenco inteiro do Universidad Central. Somados, eles estão avaliados em 61 milhões de euros (R$ 386,8 milhões).