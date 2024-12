Torcida do Al Ahly mira Super Mundial com respeito ao Palmeiras: 'Bom time'

Eles invadiram o Qatar, lotaram o estádio 974 na semifinal, mas bateram e voltaram, sendo eliminados nos pênaltis para o Pachuca, do México. Fora da Copa Intercontinental, os torcedores do Al Ahly, do Egito, agora miram o Super Mundial, em 2025, onde estão no mesmo grupo do Palmeiras, além de Inter Miami (EUA) e Porto (POR).

Respeito ao rival

O UOL conversou com os egípcios antes do duelo com os mexicanos. Eles foram mais de 38 mil na noite do último sábado (14) em Doha.

A grande maioria demonstrou muito respeito ao Palmeiras. Eles acreditam que será um duelo difícil (veja no vídeo abaixo).