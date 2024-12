Corrida de camelos controlados por robôs é tradição e febre no Qatar

As premiações são dadas aos donos dos animais, que arrecadam milhares de dólares ou ganham carros de luxo nas competições mais importantes. Os camelos de mais destaque se valorizam e viram uma fortuna.

Os eventos especiais costumam atrair os xeques mais importantes do Golfo Pérsico, que ocupam a tribuna de honra do enorme complexo que abriga este esporte.

Há também um canal de televisão específico que transmite as corridas. Outra opção de acompanhar as provas é em veículos 4 x 4, que correm do lado de fora ao lado da pista dos camelos ao longo do trajeto num ritmo frenético de buzinas e gritos.

Crianças foram substituídas pelos robôs

Robôs são acoplados nos camelos e possuem chicotes que são acionados via controle remoto Imagem: Bruno Braz / UOL

O ponto mais estarrecedor é que até meados do século 21 os jóqueis dos camelos eram crianças por elas serem mais leves. Ao longo do tempo, porém, com a repercussão negativa do fato, os pequenos humanos foram substituídos pelos robôs.