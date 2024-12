Copa do Brasil 2025: veja potes do sorteio da 1ª fase da competição

A CBF divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2025 e, com isso, definiu a divisão dos potes da primeira fase da Copa do Brasil do próximo ano.

Como funcionará

Ao todo, 80 equipes disputarão a primeira fase. Elas serão divididas em oito potes com 10 times cada. A divisão é feita com base na posição de cada uma delas no ranking. Os outros 12 clubes classificados entrarão somente na terceira fase do torneio.

As equipes dos potes A, B, C e D jogarão fora de casa. Elas terão a vantagem do empate em jogo único contra times dos outros potes.