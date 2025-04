Santos busca virada mas cede empate no fim para o Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

Em um jogo cheio de alternativas, o Santos acabou desperdiçando a chance de conseguir a primeira vitória no Brasileiro ao ceder o empate de 2 a 2 para o Bahia com um gol de Luciano Juba nos acréscimos, na noite deste domingo, na Vila Belmiro.

Ainda sem Neymar e com um time que sofre com as oscilações durante a partida, o Santos levou um susto, conseguiu reagir e voltou a falhar no momento decisivo. A bobeada irritou a torcida que vaiou bastante o time insatisfeita com o resultado.

Na classificação, as duas equipes aparecem na parte debaixo da tabela. Com uma derrota e um empate, o Santos é 16º, com um ponto. O Bahia, que empatou os dois confrontos, contabiliza dois pontos e figura como 13º na classificação.