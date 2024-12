Mercado: saída no São Paulo, busca no Palmeiras e 20 dispensáveis no Santos

Alviverde no mercado. O Palmeiras está próximo de fechar a contratação do uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, por cerca de R$ 84 milhões, mas seguirá no mercado da bola atrás de outro atacante: um camisa 9 com status de estrela para resolver um dos maiores problemas da equipe durante o ano de 2024.

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve voltar a trabalhar no Grêmio Imagem: Fernando Jacondino/Adidas

E o Felipão? Luiz Felipe Scolari negocia com o Grêmio e deve ser anunciado como novo coordenador de futebol do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "A ideia da negociação, que deu uma boa caminhada, é ele assumir como coordenador de futebol. O Luís Vagner, que é o executivo de futebol do Grêmio, não sairia. O Felipão não seria o executivo, ele seria o profissional para trabalhar junto com o Luís Vagner", falou.

Furch é um dos 20 jogadores que devem sair do Santos Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Barca santista. O Santos busca interessados para 20 atletas que não estão nos planos para 2025, ano do retorno à Série A. O diretor Alexandre Gallo disponibilizou essa lista para empresários e a ideia agora é receber propostas de compra ou empréstimo. A intenção do Peixe é abrir espaço na folha salarial para reforços. A lista tem: Vladimir, Hayner, Rodrigo Ferreira, João Lucas, Luiz Felipe, Alex, Diego Borges, Sandry, Rodrigo Fernández, Vinicius Balieiro, Matheus Nunes, Balão, Patrick, Lucas Lima, Billy Arce, Andrey, Furch, Morelos, Enzo e Yusupha Njie.

Mercado alvinegro. O departamento de futebol do Corinthians tem planos e objetivos alinhados para a próxima temporada. No orçamento apresentado para 2025, as metas esportivas são conservadoras. A diretoria projeta que a equipe chegará às semifinais do Paulistão, às quartas Copa do Brasil, só irá até às oitavas da Libertadores e terminará o Brasileiro uma posição abaixo do que neste ano, em 8º. O departamento de futebol crê na manutenção do elenco para alcançar os objetivos.