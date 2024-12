Depay é pop: Atacante impulsiona marketing, vendas e mídias do Corinthians

As testeiras, famosas 'faixinhas de cabeça', usadas pelo holandês durante os jogos também viraram febre entre os corintianos. O acessório custa R$ 60 e tem larga saída na loja principal da Neo Química Arena, inclusive esgota facilmente em dias de partidas em casa.

Memphis Depay, além de ser um grande atleta, é uma marca poderosa. Basta olhar para as arquibancadas da Neo Química Arena em dias de jogo e ver torcedores imitando seu gesto clássico com os dedos nos ouvidos, usando uma testeira. Seu carisma, identificação com os fãs e dedicação em campo geram novas oportunidades de receita, e certamente outros lançamentos estão por vir.

Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians, após o lançamento da linha oficial de Memphis

Ídolo acessível e mídias de sucesso

O UOL apurou que Memphis é de fácil trato no dia a dia com o time de comunicação do Timão, sempre sendo solícito na criação de conteúdo para as redes sociais.

Fontes do CT ouvidas pela reportagem afirmam que a barreira do idioma não impede que o jogador seja um dos mais esforçados para atender a demandas de mídias.

No último mês, o atacante ganhou aproximadamente 500 mil novos seguidores no Instagram, ultrapassando a marca de 19 milhões de fãs na plataforma. E, muito da sua popularidade nas redes sociais, é aproveitada pelo clube.