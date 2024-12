Decisivo por Libertadores, Memphis assume papel de 'amuleto' no Corinthians

Desde que Memphis Depay virou titular no Corinthians, a equipe engrenou no Campeonato Brasileiro. O holandês teve papel fundamental na arrancada que definiu a classificação para a Libertadores 2025.

'Amuleto' dos gols decisivos

O atacante holandês encerrou a temporada com um golaço de bicicleta, no último domingo (8), mas seu papel foi muito além do futebol plástico. Em 2024, o Timão teve um aproveitamento de 83% no Brasileiro com Depay em campo — contra 35% antes da estreia do jogador.

Memphis assumiu a titularidade no Corinthians no empate por 2 a 2 diante do Internacional, em 5 de outubro. O Timão ficou na frente do placar durante a maior parte do jogo, com dois gols de Yuri Alberto — um deles com bela assistência de Depay —, mas o Inter empatou no finalzinho.