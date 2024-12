Deyverson diz que se ofereceu ao Vasco, mas resposta surpreendeu: 'Quem é?'

Deyverson nunca jogou pelo Vasco, mas vê carinho da torcida. O atacante do Atlético-MG afirmou que teve seu nome gritado pela torcida vascaína antes de um jogo entre as equipes.

O mundo dá voltas. Fiz o gol do título [Brasileiro pelo Palmeiras] em 2018 [em jogo contra o Vasco]. Mas a torcida do Vasco gosta de mim, eles cantaram meu nome em Vasco x Atlético-MG. Isso sem ter jogado no Vasco. A deles e a do Boca Juniors.

Caminho inverso

Deyverson é mais um caso de jogador que saiu cedo do Brasil, foi para a Europa e voltou mais tarde. Ele começou a carreira no Mangaratibense, do Rio de Janeiro, mas logo se mudou para Portugal, onde defendeu Benfica B e Belenenses.

Durante o período no Belenenses ele foi emprestado ao Colônia, da Alemanha. De volta ao clube português, Deyverson se mudou para a Espanha, onde defendeu Levante e Alavés.

O atacante chegou ao Brasil em 2017 para jogar no Palmeiras. No ano seguinte, fez o gol que garantiu o título brasileiro justamente contra o Vasco, em São Januário.