Botafogo bate o Fluminense e volta a vencer no Brasileiro após três rodadas

Noite de sábado no Nilton Santos com a tensão típica do Clássico Vovô, mas com ingredientes extras. De um lado, um Botafogo pressionado, vindo de três jogos sem vencer no Brasileirão e uma derrota na Libertadores, com os holofotes sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. Do outro, um Fluminense embalado por quatro jogos de invencibilidade na liga nacional (três vitórias e um empate). No fim, prevaleceu a noite alvinegra: vitória por 2 a 0, construída com autoridade na primeira etapa e selada nos acréscimos da segunda.

A vitória maiúscula não só interrompe a sequência ruim do Botafogo, que não vencia há três rodadas no Brasileirão, mas principalmente alivia a pressão sobre Renato Paiva, que ganha tranquilidade para seguir o trabalho com um resultado expressivo sobre um rival. Para o Fluminense, fica o gosto amargo de ter a invencibilidade quebrada e a lição de um primeiro tempo muito abaixo, além de um erro crucial no fim.

Ambos os times agora viram a chave para os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo volta a campo na quarta-feira, contra o Capital-DF, no Nilton Santos, enquanto o Fluminense enfrenta a Aparecidense-GO, na terça, no Maracanã.