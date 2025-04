Botafogo afasta crise, impõe 1ª derrota a Renato no Flu e amplia tabu no RJ

Os times voltam a jogar no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo recebe, na quarta, o Capital-DF, enquanto o Fluminense, também em casa, encara o Aparecidense um dia antes.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O 1° tempo foi todo do Botafogo, que entrou em campo com um sistema bastante ofensivo e acabou premiado pela coragem. Acuando os visitantes com dois pontas, dois atacantes e meio-campistas construtores, o time de Renato Paiva dominou — e não deixou ser dominado. A atuação rendeu gol de Vitinho e, por pouco, não terminou com vantagem maior antes do intervalo.

Na etapa final, o Fluminense ensaiou uma melhora, mas acabou neutralizado diante do espaço cedido. Sem efeito prático com as cinco substituições, a solução quase apareceu na bola parada, mas o travessão impediu um gol de falta de Arias. Nos acréscimos, Savarino, em um dos vários contra-ataques botafoguenses, matou o jogo.

Gols e destaques

Caminho aberto. O Botafogo começou a partida surpreendendo taticamente o rival ao usar dois pontas (Savarino e Matheus Martins) e dois atacantes (Mastriani e Igor Jesus). O sistema acuou os comandados de Renato Gaúcho, que acabaram sendo atacados, predominantemente, em jogadas iniciadas pelos lados rumo ao setor central — principalmente a partir do lateral Cuiabano.