Elenco do Corinthians desembarca no Rio de Janeiro para encarar o Flamengo pelo Brasileirão

Rumo ao RJ! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/wlRGUxixU7

? Corinthians (@Corinthians) April 27, 2025

O elenco alvinegro encerrou a preparação com um treino tático na tarde deste sábado. A provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres (André Ramalho) e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

O Corinthians mede forças contra o Flamengo na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Série A. O Timão ocupa a nona colocação na tabela, com sete pontos conquistados, e vem de vitória em casa contra o Sport.

No embate deste domingo, Orlando Ribeiro seguirá comandando a equipe interinamente. O Corinthians já tem um acordo com Dorival Júnior, mas o técnico ainda não foi anunciado pelo clube e nem registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, o interino é quem estará à beira do gramado.