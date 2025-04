Zubeldía detalha plano para jovens da base e aprova atuação do São Paulo: "Bom futebol"

Luis Zubeldía saiu satisfeito com a atuação do São Paulo, apesar do empate em 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico tricolor comentou sobre o plano que tem traçado para os jovens revelados pelas categorias de base, que têm ganhado cada vez mais espaço no elenco profissional. Foi um deles, aliás, que marcou o único gol da equipe em Fortaleza: Ryan Francisco.

"São jogadores de 18 anos. Falava há um tempo que eles teriam oportunidades, porque estavam planejadas essas situações. Estou muito orgulhoso da equipe, apesar de que queríamos ganhar. Fizemos 60, 65 minutos bons. Com um erro no gol, mas depois fomos muito protagonistas durante 60, 65 minutos. Depois nos pesou um pouco a parte física, é difícil entrar em um jogo assim. Eles acabam nos empurrando mais", analisou Zubeldía.

O São Paulo saiu atrás no placar logo aos três minutos de jogo após ótimo lançamento de Matheus Bahia nas costas de Igor Vinícius, encontrando Pedro Henrique, que tocou por cobertura para marcar um golaço. A partir de então o Tricolor teve o domínio do jogo e conseguiu empatar antes do intervalo com Ryan Francisco.