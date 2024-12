Ex-presidente da Mancha se entrega à polícia mais de 40 dias após emboscada

O ex-presidente da Mancha trocou de advogado em meio às investigações. Antes representado no início do caso por Gilberto Quintanilha, que segue sendo o advogado da organizada no caso, ele agora está com o escritório Jacob Alcaraz.

Indícios do envolvimento de Jorge

O ex-presidente da Mancha é apontado pela polícia como o "mentor intelectual" da emboscada à Máfia Azul, de acordo com a investigação inicial do caso. Descrito como um indivíduo de "alta periculosidade", ele seria o "principal interessado" no revide por causa de um confronto anterior entre as organizadas, ocorrido em 2022, em que foi espancado e teve documentos roubados por cruzeirenses.

Jorge não havia sido identificado nas gravações da emboscada quando teve o mandado de prisão expedido, mas outros indícios sustentaram o pedido das autoridades. A localização do celular do ex-presidente apontou que ele esteve onde ocorreu o ataque aos cruzeirenses, e um suspeito ligado à liderança da organizada aparece ao lado de Jorge em foto antes do ocorrido usando as mesmas vestimentas em que foi flagrado em imagens durante a ação criminosa. Além disso, um agressor foi gravado esbravejando o nome do então presidente da Mancha enquanto chutava a cabeça de uma vítima: "É a tropa do Jorge".