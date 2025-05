Lucas Paquetá chora ao receber cartão amarelo em partida do West Ham pelo Campeonato Inglês

O meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

O julgamento do atleta pela Federação Inglesa de Futebol (FA) só será encerrado ao fim da temporada europeia, em junho, quando o brasileiro deve apresentar a sua defesa. A depender do resultado, os advogados de Paquetá poderão recorrer dentro da própria federação inglesa, na Fifa, e até mesmo à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Logo que se viu envolvido na denúncia, Paquetá alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse, na época, o atleta, que garantiu acionar seus advogados para deixar tudo esclarecido. "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome."