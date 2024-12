Abel Ferreira não cabe mais no Palmeiras, diz Trajano: 'É hora de renovar'

O Palmeiras precisa de renovação, a começar pelo técnico Abel Ferreira, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Não quero jogar no lixo todo o trabalho, todas as vitórias, todas as conquistas com o Abel à frente do Palmeiras. Mas do jeito que o Palmeiras terminou o ano, eu acho que não cabe mais o Abel Ferreira à frente do Palmeiras.