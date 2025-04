Interino revela papo com Dorival antes e após goleada e prevê recuperação rápida do Corinthians

Apesar do domínio apresentado pelo Flamengo neste domingo, na avaliação do técnico interino a diferença entre os grupos de jogadores dos dois times não é tão grande. "Não vejo abismo entre os elencos", afirmou Ribeiro. "O Flamengo começou melhor pelo posicionamento e entrosamento. Não vejo o Flamengo muito longe da equipe do Corinthians. Foi um início de jogo ruim."

Entregar o time ao novo técnico após uma goleada fez Orlando Ribeiro pedir desculpas, mas ele prevê uma recuperação rápida. "Infelizmente foi assim. Só pedimos desculpas ao torcedor. O Corinthians é muito grande. Temos que seguir agora com o professor Dorival, e tenho certeza que vão se recuperar o mais rápido possível."

Capitão do time, Romero disse que Dorival Júnior só cumprimentou os jogadores antes do jogo e que conversou com o grupo após a goleada. "Temos muito o que melhorar", afirmou o Romero, que também não detalhou como foi o papo com o novo técnico.