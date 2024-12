Arábia Saudita diz que Copa no verão de 40º é possível

Ibrahim AlKassim, secretário-geral da candidatura da Arábia Saudita para a realização da Copa do Mundo de 2034, disse que é possível realizar o evento durante os meses de junho e julho no país. No período, as temperaturas médias podem superar os 40°C nas cidades-sede.

Estamos abertos para realizar a Copa do Mundo em qualquer período do ano. Se for no verão, teremos soluções. Se for no inverno, também temos soluções. Estamos abertos a discutir o que for melhor para o torneio.

Ibrahim AlKassim, secretário-geral da candidatura saudita para a Copa de 2034