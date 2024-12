Corinthians: Augusto exalta 'ano perfeito' de Ramón e fala sobre renovação

Após semanas conturbadas, Augusto Melo segue na presidência do Corinthians. Na última segunda-feira (2), o dirigente conseguiu uma decisão liminar da Justiça que impediu a realização da votação do processo de impeachment.

Uma possível saída de Melo afetou todas as esferas do clube, inclusive o elenco. Ao saberem da notícia, atletas saíram em defesa do presidente e publicaram em suas redes sociais uma carta de apoio a Augusto. O discurso em prol do dirigente se estendeu em coletivas e entrevistas.

"O que os jogadores fizeram foi impressionante, eu nunca vi isso na história e vou fazer 61 anos. Até fui criticado no conselho, me mandavam 'prints' que eu estava usando os jogadores para fazer isso, é um absurdo, fui pego de surpreso num sábado à noite e foi emocionante, foi meu filho que me passou isso. Mas por quê isso? Porque os jogadores veem a estrutura que damos para eles aqui, todo esforço que fizemos, temos uma quantia milionária bloqueada, estamos indo para o quinto mês de salários antecipados e há muitos anos isso não acontecia no Corinthians. No começo quando atrasava um salário eu ficava doido porque nunca atrasei um salário na minha empresa, na indústria, e como gestor é uma obrigação, ainda mais eu, sendo presidente do Corinthians. Lá eu mexia com pouco, aqui é com milhões. Essa manifestação foi porque eles viram que estamos aqui para o bem do Corinthians e vamos tirar o clube dessa situação".

A decisão da Justiça, de manter ou revogar a liminar, deverá ocorrer nos próximos dias. Augusto Melo conta que buscou entender junto ao presidente do conselho deliberativo, Romeu Tuma Jr, o motivo do processo e garante que querem atrapalhar a evolução do clube.

"A gente quer entender também, tivemos algumas reuniões e perguntamos para ele (Romeu Tuma Jr) do por quê isso, mesmo porque ele é o primeiro a cumprir o estatuto e foi o primeiro a jogar isso para a comissão de ética, que é um órgão muito importante e faz esse trabalho, e a própria, através de suas investigações, colheu que realmente não tinha embasamento e legitimidade e propôs para o conselho a suspensão até que se termine o processo.

"É nojento tudo isso porque o que eu fiz é o melhor para o Corinthians, aí começam a falar de corrupção, é um absurdo, se tivesse alguma coisa a polícia, que é totalmente competente, já tinha pego no outro dia. Fizeram um absurdo tentando envolver a minha família, fazer 'fakes' de WhatsApp, cheguei a levar a minha filha na delegacia para mostrar o celular?é nojento, tudo isso pelo poder. O que queremos é trabalhar para o Corinthians, quer tirar o clube dessa situação, então se essas pessoas também são corinthianas que venham nos ajudar. Daqui dois anos têm eleição de novo e façam o que eu fiz, se candidata, ganha e administra esse gigante, porque vamos deixar o Corinthians muito melhor do que quando nós pegamos".