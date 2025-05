Filipe Luís foi elogiado em CPI das Bets, mas levou 'cutucada' de Virginia

Virginia Fonseca, porém, discordou do senador em relação aos elogios a Filipe Luís (veja abaixo). "Mas ele está lá dentro também. O salário dele é pago pelo time que é patrocinado".

FILIPE LUÍS E FLAMENGO CITADOS NA CPI DAS BETS



O Senador Eduardo Girão citou as críticas do técnico Filipe Luís as casas de apostas no Brasil.



Em abril, Filipe Luís se pronunciou publicamente sobre o caso de Bruno Henrique e aproveitou para criticar os jogos de apostas. Ele disse que recusou várias ofertas para fazer publicidade de casas de apostas e atentou para o dano que as 'bets' causam nas pessoas.

Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas... A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo Filipe Luís, em coletiva de abril

A influenciadora depôs na CPI das Bets na última terça-feira (13). Com mais de 53 milhões de seguidores só no Instagram, ela entrou no radar da comissão de investigação por causa da popularidade nas redes sociais. A esposa de Zé Felipe já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online.