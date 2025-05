São Paulo: Nova joia de Cotia é um 'leão' nos treinos, diz Hernan

Segundo o colunista, Lucas vinha treinando normalmente até a última terça-feira, quando voltou a sentir dor no local da lesão.

A previsão do Lucas, a tendência, é depois da parada para o Mundial. Por que isso aconteceu? A lesão dele é um estiramento no joelho, na cápsula do joelho direito, e não precisa fazer cirurgia, só que o Lucas sente dores.

Ele treinou normalmente desde o fim de semana, só ganhou folga no domingo, no dia do jogo. No sábado ele fez saltos, fez todos os trabalhos de movimento para forçar o joelho e não sentiu dor. Na segunda, treinou normal. Na terça, ele faz um movimento mais brusco de joelho, de arrancada, e aí ele volta a sentir dor.

Então, o Lucas não volta agora. Vai continuar fazendo tratamento até acabar com a dor -- a questão é a dor.

André Hernan

O colunista explicou que o São Paulo não trabalha com um novo prazo de retorno, o que vai depender de Lucas se sentir 100% para jogar.

O caso do meia é tratado com cautela no Tricolor a fim de evitar um agravamento da situação às vésperas da pausa no meio da temporada.